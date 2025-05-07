الأربعاء 07 مايو 2025
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ثقافة وفنون

أبطال "نجوم الساحل" في ضيافة منى الشاذلي غدا

أبطال فيلم نجوم الساحل،فيتو
أبطال فيلم نجوم الساحل،فيتو

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة غدا الخميس من برنامجها "معكم" على قناة "ON" صناع وأبطال فيلم "نجوم الساحل"، حيث تستضيف كل من أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، تميمة حافظ، والمخرج رؤوف السيد.


ودخل نجوم الفيلم إلى الأستوديو بطريقة استثنائية  كانت بمثابة الإعلان عن بدء موسم الصيف، وتحدثوا عن ذكريات كل منهم مع المصيف، وتطرقوا إلى فكرة فيلم نجوم الساحل وكواليس تصويره، وضيوف الشرف الذين ظهروا على مدار أحداث الفيلم حتى مشهد النهاية.

 

قصة فيلم نجوم الساحل 

 يتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصًا إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه مايان السيد، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد. 

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