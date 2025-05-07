الأربعاء 07 مايو 2025
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أخبار مصر

بالأسماء، وفد مصر المشارك مع السيسي في زيارة اليونان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

استقبل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة الوزراء اليونانية لبحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

ويشارك في المباحثات المصرية اليونانية كلا من: 

  • الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية
  • اللواء أحمد علي رئيس الديوان
  • الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي
  • الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
  • المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار
  • المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية
  • الوزير المستشار عمر مروان مدير مكتب الرئيس
  • عمر عامر سفير مصر في اليونان
  • السفير محمد الشناوي متحدث الرئاسة

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

واستقبل الرئيس اليوناني تاسولاس الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الرئاسة اليونانية حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السيسي.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيجري خلال الزيارة لقاءً مع الرئيس اليوناني، بالإضافة إلى عقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي كيرياكوس ميتسوتاكيس

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