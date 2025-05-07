الأربعاء 07 مايو 2025
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أخبار مصر

رئيس اليونان يؤكد للسيسي الأهمية الإستراتيجية لمصر كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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أعرب الرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، عن تقدير بلاده الكبير لمصر، مشيرًا إلى حرص اليونان على تعزيز العلاقات مع مصر بما يتناسب مع حجم الشراكة القائمة بين البلدين، خاصة مع الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين ومعالجة أزمات المنطقة، وهو ما يعكس الأهمية الإستراتيجية لمصر كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية في أثينا، بالرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس، وذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى اليونان.

الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التأكيد على الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، والذي يتجسد في عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان خلال الزيارة، إلى جانب التوقيع على الإعلان المشترك بشأن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وعدد من الاتفاقيات التي تعزز التعاون في مجالات مختلفة، مما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أكثر عمقًا واتساعًا.

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