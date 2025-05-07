الأربعاء 07 مايو 2025
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محافظات

المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بقنا

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل أمين، وسكرتارية صلاح فراج وأشرف خلف الله، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، والحبس 6 أشهر لحيازته سلاح ناري وسلاح أبيض بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود أحداث القضية إلى 25 فبراير من عام 2025 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم عبدالله.أ.ع، البالغ من العمر 24 عاما، عامل، تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بقرية الحجيرات بدائرة مركز شرطة قنا.

وكشفت التحقيقات أن قوة أمنية استهدفت المتهم وتمكنت من ضبطه وبحوزته 19 كيس يحوي مادة الشابو المخدر،  و14 قطعة مختلفة الأحجام من الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وفرد روسي، وسلاح أبيض.

وأحيلت القضية برقم 3776 لسنة 2025 جنح الوقف والمقيدة برقم 806 لسنة 2025 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات عن تهمة الاتجار في المواد المخدرة وبالحبس 6 أشهر عن تهمة حيازة سلاح ناري وآخر أبيض.

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