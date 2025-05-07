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أخبار مصر

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والثقافي مع اليونان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر بالشراكة المتميزة التي تجمعها باليونان، والتي تمثل ركيزة قوية للتعاون الثنائي والإقليمي، وحرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع اليونان في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية في أثينا، بالرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس، وذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى اليونان.

 الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التأكيد على الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، والذي يتجسد في عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان خلال الزيارة، إلى جانب التوقيع على الإعلان المشترك بشأن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وعدد من الاتفاقيات التي تعزز التعاون في مجالات مختلفة، مما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أكثر عمقًا واتساعًا.  

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