استقبل الرئيس اليوناني قسطنطين تاسولاس الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الرئاسة اليونانية حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السيسي.

وقال الرئيس السيسي: نبذل جهود مكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار ووقف إطلاق النار بغزة.

ورحب الرئيس اليوناني بزيارة الرئيس السيسي مشيدا بمستوى العلاقات الثنائية بين القاهرة وأثينا مثمنا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تعزيز هذه العلاقات التي اتخذت أبعادا كبيرة في مجالات عديدة.

ووصل الرئيس السيسي، اليوم الاربعاء إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيجري خلال الزيارة لقاءً مع الرئيس اليوناني، بالإضافة إلى عقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني.



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