السيسي: سياستنا مع اليونان تهدف لتحقيق الاستقرار والتعاون بما يصب في مصلحة شعبينا

استقبل الرئيس اليوناني قسطنطين تاسولاس الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الرئاسة اليونانية حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السيسي.

وقال الرئيس السيسي: سياستنا مع اليونان مستقرة وتهدف لتحقيق الاستقرار والتعاون بما يصب في مصلحة شعبينا.

ورحب الرئيس اليوناني بزيارة الرئيس السيسي مشيدا بمستوى العلاقات الثنائية بين القاهرة وأثينا مثمنا جهود الرئيس السيسي من أجل تعزيز هذه العلاقات التي اتخذت أبعادا كبيرة في مجالات عديدة.

ووصل الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.



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