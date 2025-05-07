السيسي: لدينا 9 ملايين ضيف ومصر لم تكن بوابة لعبور اللاجئين

استقبل الرئيس اليوناني قسطنطين تاسولاس الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الرئاسة اليونانية حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السيسي.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر لم تكن بوابة لعبور اللاجئين مشيرا إلى وجود 9 ملايين ضيف في مصر.

ورحب الرئيس اليوناني بزيارة الرئيس السيسي مشيدا بمستوى العلاقات الثنائية بين القاهرة وأثينا مثمنا جهود الرئيس السيسي من أجل تعزيز هذه العلاقات التي اتخذت أبعادا كبيرة في مجالات عديدة.

وكان الرئيس السيسي وصل إلى قصر ماكسيموس مقر الرئاسة اليونانية للقاء الرئيس اليوناني ورئيس الوزراء اليوناني.



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