الأربعاء 07 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان استئناف تنفيذ اتفاق وقف النار بغزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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استقبل الرئيس اليوناني قسطنطين تاسولاس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر الرئاسة اليونانية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السيسي.

واستعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لضمان استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، بالإضافة إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية لمعالجة الوضع الكارثي الذي يعاني منه الفلسطينيون في القطاع.

 العلاقات الثنائية بين القاهرة وأثينا

ورحب الرئيس اليوناني بزيارة الرئيس السيسي، مشيدا بمستوى العلاقات الثنائية بين القاهرة وأثينا، مثمنا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تعزيز هذه العلاقات التي اتخذت أبعادا كبيرة في مجالات عديدة.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قصر ماكسيموس مقر الرئاسة اليونانية للقاء الرئيس اليوناني ورئيس الوزراء اليوناني.  

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.  
 

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