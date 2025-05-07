صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن 70 وظيفة شاغرة

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن حاجته لشغل 70 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمركز العزيمة لعلاج الإدمان الجديد بمحافظة الغربية.

خطوات وشروط التقديم للوظائف

لمزيد من التفاصيل عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم الدخول على لينك موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإرسال السيرة الذاتية.

• يتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على الرابط التالي



أو على البريد الإلكتروني التالى

آخر موعد للتقديم

يتم إرسال السيرة الذاتية موضحا بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط، وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية، ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديرًا وأن آخر موعد للتقديم يوم 20/5/2025.

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