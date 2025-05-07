مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بقصر الرئاسة اليونانية

استقبل الرئيس اليوناني قسطنطين تاسولاس، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الرئاسة اليونانية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السيسي، وعزفت الموسيقى المصرية، كما صافح الرئيس السيسي حرس الشرف.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قصر ماكسيموس مقر الرئاسة اليونانية للقاء الرئيس اليوناني ورئيس الوزراء اليوناني.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيجري خلال الزيارة لقاءً مع الرئيس اليوناني، بالإضافة إلى عقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني.

الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان

كما سيترأس الجانب المصري في الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي سيترأس الجانب اليوناني في الاجتماع، حيث من المقرر أن يناقش المجلس سبل مواصلة تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة، التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي.

كما ستشهد الزيارة توقيع الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



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