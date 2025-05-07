محافظ قنا يفتتح وحدة العلاج الإشعاعي بمركز الأورام (صور )

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وحدة العلاج الإشعاعي بمركز الأورام.

وقال محافظ قنا، إن افتتاح الوحدة سيوفر كثيرا على أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة خاصة أن العلاج الإشعاعي مكلف جدا.

وأشار الدكتور أحمد جمال، مدير مركز أورام قنا، إلى أن الجهاز تكلفته تصل إلى ما يقرب من ٥٨ مليون جنيه.

وأضاف مدير مركز أورام قنا، أن تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي بمركز أورام قنا سوف يسهم في تخفيف العبء على المرضى وتوفير كافة احتياجاتهم، خاصة أعباء الانتقال إلى المحافظات المجاورة.

ولفت إلى أن مركز أورام قنا يقدم خدمات طبية متميزة للمترددين، والمرضى المسجلين به، وهو ما ساهم في زيادة إقبال المرضي لما لمسوه من جودة الخدمة المقدمة وتحقيق الرعاية الكاملة لهم، وخفض قوائم الانتظار.

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