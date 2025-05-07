رابط الاستعلام عن موعد امتحان المتقدمين لوظيفة حرفي رصف وسائق بالهيئة العامة للطرق والكباري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف 21 في وظيفة حرفي رصف وسائق بالهيئة العامة للطرق والكباري.

ويمكن الاستعلام عن الموعد من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية.

21 وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكباري

وكان الجهاز قد أعلن في 16 مارس الماضي على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية عن مسابقة لشغل (11) في وظيفة حرفي رصف سادس، و(10) في وظيفة سائق سادس، بالهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، حيث تم فتح باب التقديم في المسابقة خلال الفترة من 2 الى 15 ابريل 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ويهيب الجهاز بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان، والحضور قبل الموعد المقرر بـ 3 ساعات؛ حتى يتمكنوا من دخول الامتحان.

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