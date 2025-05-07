الأربعاء 07 مايو 2025
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ثقافة وفنون

5 معلومات عن مسلسل السيرة الذاتية لـ طلعت حرب

طلعت حرب، فيتو
طلعت حرب، فيتو

تحل اليوم الأربعاء 7 مايو ذكرى تأسيس بنك مصر على يد رائد الاقتصاد المصري محمد طلعت حرب، الذي يعد واحدا من أبرز الشخصيات التي ساهمت في النهضة الاقتصادية في مصر.

مسلسل طلعت حرب.. السيرة الذاتية

وبالتزامن مع ذكرى مشروع طلعت حرب العملاق، نستعرض أبرز 5 معلومات عن مسلسل السيرة الذاتية له المقرر أن يُبصر النور فى رمضان 2026. 

  • يأتي مسلسل قصة حياة طلعت حرب من إنتاج التليفزيون المصري عقب 10 سنوات من التوقف عن إنتاج  الأعمال الدرامية.
  • يندرج المسلسل لفئة الـ30 حلقة ويتم عرضه بالماراثون الرمضاني 2026.
  • يأتي مسلسل طلعت حرب من تأليف الكاتب محمد السيد عيد ومن المتوقع أن يخرجه المبدع محمد فاضل ولكن ليس بشكل مؤكد حتى الآن.
  • المسلسل يرصد حياة طلعت حرب مستعرضا الفترات والأحداث التاريخية الهامة التي عاصرها.
  • كما يستعرض العمل كيف تم تأسيس بنك مصر ليكون أول بنك وطني برأس مال مصري، بعيدًا عن سيطرة البنوك الأجنبية، مع التركيز على إنشاء طلعت حرب لشركات وطنية مثل شركة مصر للغزل والنسيج، مصر للطيران، وشركات للسينما والتأمين والتجارة.. وغيرها من الأمور الأقتصادية المقرر تقديمها فى قالب درامي يناسب المنافسة الفنية الرمضانية.

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تأسيس بنك مصر محمد السيد عيد بنك مصر طلعت حرب مسلسل طلعت حرب

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