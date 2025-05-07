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حوادث

رفض استئناف تشكيل عصابي متهم بسرقة شركة في الزيتون

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

رفض قاضي المشورة بمحكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص بينهم 3 عمال متهمين بالسطو المسلح على شركة شهيرة والتعدي على عاملين وسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة الشركة بـ منطقة الزيتون، وقرر استمرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وقال المتهمون إن 3 عمال بالشركة هم المخططون للواقعة، حيث شاهدوا الموظف المسئول عن الخزينة يضع بها مبلغا ماليا كبيرا تجاوز المليون جنيه، فقرروا الاستعانة بباقي المتهمين والسطو المسلح عليها.

وأضاف المتهمون أن العمال بالشركة هم من سهلوا لباقي المتهمين دخول الشركة وعرفوهم بمكان الخزينة واشتبكوا معهم مع خفراء المكان وعملية الضرب وتقييدهم.

وأشار المتهمون إلى أنه تم القبض عليهم قبل تصرفهم في المبلغ المالي وسلموه الي جهات التحقيق.

السطو المسلح على شركة شهيرة بالزيتون
وكان قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من عاملين بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم - مصابان بسحجات بالجسم - بتضررهما من دخول شخصين وبحوزتهما فرد خرطوش وسلاح أبيض، لمخزن الشركة محل عملهما وتقييدهما تحت تهديد السلاح وسرقة مبلغ مالي من داخل الخزينة، وكذا الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة ولاذا بالفرار.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال المباحث من تحديد مرتكبي الواقعة، وهم: أحد المبلغين بالاشتراك مع 5 آخرين من بينهم 3 عمال بذات الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء، فرد خرطوش، دراجة نارية، المبلغ المالى المستولى عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا أنه نظرًا لعمل بعضهم بالشركة محل الواقعة وعلمهم بوجود مبالغ مالية داخل الخزينة؛ اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق

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