إصابة شاب في انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا

أصيب شاب، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة داخل ترعة عند كوبري الدوم، بقرية الأشراف، مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة في قرية الأشراف مركز قنا.

وبعد الفحص تبين إصابة محمد.إ، يبلغ من العمر 24 عامًا إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بجوار كوبري الدومة قرية الأشراف مركز قنا.

وتم انتشال السيارة من داخل الترعة والمصاب ونقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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