الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة شاب في انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أصيب شاب، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة داخل ترعة عند كوبري الدوم، بقرية الأشراف، مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة في قرية الأشراف مركز قنا. 

وبعد الفحص تبين إصابة محمد.إ، يبلغ من العمر 24 عامًا إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بجوار كوبري الدومة قرية الأشراف مركز قنا.

 

وتم انتشال السيارة من داخل الترعة والمصاب ونقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا قنا قرية الاشراف قنا العام مستشفي قنا العام مركز قنا مستشفي قنا مديرية أمن قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يشارك في احتفالية عيد العمال ويشيد بدورهم في بناء الوطن (صور)

بسبب خصومة ثأرية، السجن المؤبد لـ 3 أشخاص بتهمة قتل نسيبهم في قنا

محافظ قنا يترأس اجتماعًا لمتابعة مشروعات التنمية والخدمات العامة

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بقرية الدير في قنا

الأكثر قراءة

خلال زيارة السيسي لأثينا، مصر واليونان توقعان إعلان الشراكة الإستراتيجية ومذكرات تعاون

كلاسيكو الأرض، موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الليجا والقناة الناقلة

أخبار مصر: اندلاع الحرب بين الهند وباكستان، مدرب الترجي يحرج الزمالك، تحذير من الموجة الحارة، ومفاجأة من ترامب للشرق الأوسط

السيسي يصل أثينا لتعزيز التعاون مع اليونان في مختلف المجالات

ضربة شاملة لم تحدث منذ حرب 1971، كواليس "عملية سيندور" الهندية على باكستان

تأييد سجن رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 3 سنوات

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 7 مايو 2025

تركيا تعلن تضامنها مع باكستان عقب الهجوم الهندي

خدمات

المزيد

لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2025 ودرجاتها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى وجوب طواف القدوم على الحاج حال ذهابه إلى عرفة مباشرة؟ رد حاسم من الإفتاء

ما حكم الإحرام في الحج والحكمة منه؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 7 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية