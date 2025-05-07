كل ما تريد معرفته عن محطة قطارات الصعيد في بشتيل (انفوجراف)

نشرت وزارة النقل انفو جراف لـ محطة قطارات بشتيل بالجيزة بعد تشغيلها، وذلك من أجل تخفيف الزحام على محطة قطارات رمسيس

وزارة النقل راعت عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة، وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر السد العالي - الإسكندرية - إمبابة - المناشي -القباري بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها محور الفريق كمال عامر - شارع السودان - محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو، وتم ربط المحطة بوسائل النقل الجماعي الخط الثالث للمترو والمونوريل والأتوبيسات الترددية على الطريق الدائري لخدمة جمهور الركاب.

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