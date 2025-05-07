الأربعاء 07 مايو 2025
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رياضة

موعد مباراة أهلي جدة والتعاون في الدوري السعودي

اهلي جدة،فيتو
اهلي جدة،فيتو

الدوري السعودي، يستضيف أهلي جدة، فريق  التعاون، مساء اليوم  الأربعاء، والتي ستقام على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيًا بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وطوى فريق أهلي جدة صفحة دوري أبطال آسيا، التي حقق أول ألقابها بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على كاواساكي، ليعود إلى دوري روشن بمباراة التعاون.

ويتواجد فريق أهلي جدة- قبل مواجهة التعاون- في المركز الخامس برصيد 58 نقطة، تحصل عليها بعدما حقق لاعبوه الانتصار في 18 مباراة، بجانب 4 تعادلات و7 هزائم.

 


ونجح فريق أهلي جدة في تحقيق انتصار بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعته بفريق كاواساكي الياباني، في إطار منافسات نهائي دوري أبطال آسيا.

واستطاع فريق أهلي جدة أن يكسر عقدة نهائيات دوري أبطال آسيا والحصول على اللقب لأول مرة في تاريخه، بعدما تلقى خسارة في النهائيين اللذين تواجد فيهما من قبل.

 


في المقابل، يدخل التعاون المباراة سعيًا لحصد النقاط الثلاث وإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، حيث يتواجد سكري القصيم في المركز الثامن برصيد 41 نقطة، ويطمح في حجز مقعد قاري الموسم المقبل، معتمدًا على استقرار فني بقيادة المدرب الوطني محمد العبدلي.

الموعد والقناة الناقلة  لمباراة أهلي جدة والتعاون 


ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي  والتعاون اليوم  الأربعاء 7 مايو 2025 وذلك في تمام  7:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتي ستقام على  مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية

القنوات الناقلة: SSC Extra 2 HD
المعلقان: حاتم بطيشة – فارس عوض



وحقق الأهلي 18 فوزًا هذا الموسم مقابل 4 تعادلات و7 خسائر، بينما يمتلك التعاون في رصيده 11 انتصارًا و8 تعادلات و10 هزائم.

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