الأزمات تحاصر الزمالك.. تعطل خططه التعاقدية بعد إيقاف القيد.. مبلغ خيالي لحل أزمة بوطيب وباتشيكو.. إنهاء التعاقد مع بيسيرو.. شبح الغياب عن دوري الأبطال.. ومسلسل زيزو عرض مستمر

يعاني نادي الزمالك سلسلة من الأزمات سواء الإدارية أو المالية أو حتى فنية هزت جدران القلعة البيضاء مؤخرا.

مستحقات خالد بوطيب وباتشيكو

ويسعى نادي الزمالك إلى سداد مستحقات مالية تقدر بحوالي 100 مليون جنيه لحل مشكلة القيد التي يعاني منها الفريق، وذلك بسبب مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب والمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

وتسبب تأخر سداد مستحقات بوطيب، المهاجم السابق للفريق، في إيقاف قيد الزمالك في الانتقالات القادمة، حيث أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرارًا في 23 أبريل الماضي بوقف القيد بسبب المستحقات المتأخرة التي بلغت 983 ألف يورو، وبعدها، تعرض النادي لمشكلة أخرى مع باتشيكو، الذي لم يحصل على مستحقاته البالغة 880 ألف دولار، ما أدى إلى إيقاف قيد الفريق مرة أخرى يوم الإثنين الماضي.

ويواجه الزمالك تحديًا كبيرًا في تسوية هذه الأزمات، حيث يجب عليه دفع هذه المستحقات قبل يوم 31 مايو الجاري ليتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد في الصيف المقبل، بالإضافة إلى استخراج الرخصة الأفريقية التي تتيح له المشاركة في البطولات المحلية والأفريقية، ورغم إمكانية تمديد المهلة من قبل “فيفا” حتى نهاية يونيو، إلا أن النادي يسعى لتسوية جميع المستحقات قبل انتهاء المهلة المحددة.

اقتراح سداد المستحقات المالية على الزمالك

ويفكر الزمالك في دفع جزء من مستحقات بوطيب، والتي ستقدر 600 ألف يورو من إجمالي 983 ألف يورو في الأيام القادمة، على أن يتم سداد باقي المبلغ عبر أقساط شهرية تصل إلى 138 ألف يورو لكل قسط، وبتسديد هذا المبلغ الجزئي، سيتم رفع إيقاف القيد، ما سيسمح للنادي بالتعاقد مع لاعبين جدد في الانتقالات الصيفية.

وكان مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب يترقبون حيثيات الحكم من المحكمة الفيدرالية، الخاص بمستحقات باتشيكو أيضا بعد ان أرسل الزمالك خطابا إلى المحكمة الفيدرالية يطلب فيه الحيثيات الخاصة برفض الاستئناف المقدم من النادى على الحكم الصادر فى قضية باتشيكو، إلا أن فيفا أعلن عبر موقعه إيقاف قيد الزمالك 3 فترات بسبب مستحقات باتشيكو.

وتأتي هذه الأزمات المالية في وقت حساس للنادي، حيث يخطط الزمالك لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد في الانتقالات الصيفية المقبلة، إذا لم يتم تسوية هذه المستحقات في الوقت المحدد، فإن ذلك سيعطل خطط الفريق ويسبب تأخيرًا في تنفيذ استراتيجية النادي للموسم الجديد، إضافة إلى ذلك فإن استمرار القيد المتوقف قد يؤثر سلبًا على قدرة الفريق في الحفاظ على مكانته في البطولات المحلية والأفريقية.

غياب محتمل عن أبطال إفريقيا

مع استمرار نزيف النقاط، أصبح الزمالك خارج نطاق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم؛ إذ يحتل المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن المتصدر بيراميدز، و6 نقاط عن الأهلي، صاحب المركز الثاني، وقد يُحرم كذلك من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا حال استمر في موقعه الحالي بجدول ترتيب الدوري.

رحيل بيسيرو

وتكمن أزمة أخرى داخل نادي الزمالك بعد أن استقرت إدارة الأبيض على إنهاء التعاقد مع بيسيرو من الطرفين وليس من طرف واحد حتى لا تكون هناك أزمات.

المدرب البرتغالي ليس له أي شروط جزائية، حيث إنها سقطت بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

المدرب البرتغالي له مستحقات متأخرة لثلاثة أشهر، تُقدر بـ210 آلاف دولار، وهو مبلغ مناسب لإنهاء التعاقد معه سريعًا دون الدخول في أزمات".

وقت سابق أن الاتجاه داخل إدارة الزمالك هو رحيل جوزيه بيسيرو وإسناد المهمة لمدرب مصري مؤقت لنهاية الموسم.

ويعد من أهم الأسماء المطروحة حتى الآن هم عبد الحميد بسيوني ومؤمن سليمان وأيمن الرمادي وطارق مصطفى.

أزمة زيزو عرض مستمر

وتُعتبر أزمة اللاعب أحمد سيد زيزو من أبرز الأحداث التي شغلت الرأي العام الرياضي في الفترة الأخيرة، حيث انضم اللاعب مؤخرًا إلى تدريبات فريق الزمالك بعد فترة من الانقطاع، وسط تقارير متعددة عن توقيعه للنادي الأهلي وصعوبات التوصل لاتفاق بين الطرفين حول تجديد اللاعب لتعاقده، ووفقًا لما أعلنه أحمد سليمان فقد أصبحت القضية الآن في إطار قانوني، مع وجود محاولات لحلها وديًا.

أزمة زيزو تعتبر نقطة تحول داخل نادي الزمالك مؤخرًا، خاصة وأنها أثارت العديد من التساؤلات حول مستقبل اللاعب مع الفريق، فرغم عودته إلى التدريبات، لا تزال الأجواء بين الإدارة واللاعب تشوبها حالة من الغضب،خاصة مع ظهور تقارير تؤكد توقيعه للنادي الأهلي.

وتقدم نادي الزمالك بشكوى ضد أحمد سيد زيزو للجنة الانضباط بسبب توقيعه للأهلي.

وأوضح مصدر من داخل لجنة الانضباط: بخصوص شكوى نادي الزمالك ضد أحمد مصطفى زيزو، الذي تغيب عن تدريبات الفريق لمدة 24 يومًا متتاليًا، مما دفع النادي للمطالبة بإيقافه لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى إيقاف القيد للنادي الأهلي بسبب توقيعه مع اللاعب قبل 6 أشهر من انتهاء عقده مع الزمالك.

وكشف المصدر أنه لن يتم إيقاف زيزو، وسيتم الاكتفاء بتوقيع عقوبة مالية عليه فقط بسبب غيابه عن التدريبات.

وأضاف المصدر حول طلب إيقاف القيد للنادي الأهلي بسبب توقيعه مع اللاعب: لم يقدم الزمالك أي نسخة من عقود زيزو مع الأهلي، وكل ما تم تقديمه هو فيديوهات تحتوي على تصريحات لنجوم كرة سابقين وإعلاميين ووكلاء لاعبين، دون وجود تصريح رسمي من مسؤول في الأهلي بشأن توقيع زيزو، كما لم يقدم الزمالك العقد الذي وقعه اللاعب مع الفريق الأحمر، لذلك لن يتم إيقاف القيد للأهلي.

فيما كشف مصدر بنادي الزمالك، أن أحمد مصطفى زيزو خارج حسابات الجهاز الفنى ولن يشارك فى أى مباريات خلال الفترة المقبلة سواء في الدوري أو نهائي كأس مصر رغم الاستقرار على ضمه لقائمة المباراة النهائية أمام بيراميدز المقرر لها 5 يونيو المقبل.

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