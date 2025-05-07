مقتل وإصابة 58 هنديا في قصف باكستاني على كشمير

ذكرت وكالة رويترز اليوم الأربعاء، أن مصدر في الشرطة الهندية أكد أن القصف الباكستاني على طول خطوط التماس، أسفر عن مقتل عشرة أشخاص في إقليم جامو وكشمير الخاضع لسيطرة الهند.

قصف باكستاني يتسبب بمقتل 10 هنود



وأشار المصدر الهندي، إلى أن القصف الباكستاني تسبب كذلك بإصابة 48 شخصا.



وفي وقت سابق، أعلن الجيش الهندي مقتل ثلاثة مدنيين نتيجة قصف القوات الباكستانية على طول خط المراقبة في جامو وكشمير.

الصراع بين باكستان والهند

من جانبها، قالت السلطات الباكستانية: إن الضربات الصاروخية الهندية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص.

وذكرت السلطات أنه تم في إقليم البنجاب بوسط البلاد المكتظ بالسكان، الذي تعرض لغارات جوية هندية، إعلان حالة الطوارئ.

في وقت سابق، زعم الجيش الهندي تنفيذ ضربة دقيقة على معسكرات إرهابية في باكستان، وأعلنت الحكومة الهندية عن إطلاق عملية عسكرية تحمل اسم "سيندور"، استهدفت من خلالها 9 مواقع مرتبطة بالبنية التحتية للإرهاب في باكستان وجامو وكشمير الخاضعة لسيطرتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.