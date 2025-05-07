الأربعاء 07 مايو 2025
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خارج الحدود

مقتل وإصابة 58 هنديا في قصف باكستاني على كشمير

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني

ذكرت  وكالة رويترز اليوم الأربعاء، أن مصدر في الشرطة الهندية أكد أن القصف الباكستاني على طول خطوط التماس، أسفر عن مقتل عشرة أشخاص في إقليم جامو وكشمير الخاضع لسيطرة الهند.

قصف باكستاني يتسبب بمقتل 10 هنود
 

وأشار المصدر الهندي، إلى أن القصف الباكستاني تسبب كذلك بإصابة 48 شخصا.


وفي وقت سابق، أعلن الجيش الهندي مقتل ثلاثة مدنيين نتيجة قصف القوات الباكستانية على طول خط المراقبة في جامو وكشمير.

الصراع بين باكستان والهند 

من جانبها، قالت السلطات الباكستانية: إن الضربات الصاروخية الهندية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص.

وذكرت السلطات أنه تم في إقليم البنجاب بوسط البلاد المكتظ بالسكان، الذي تعرض لغارات جوية هندية، إعلان حالة الطوارئ.

في وقت سابق، زعم  الجيش الهندي تنفيذ ضربة دقيقة على معسكرات إرهابية في باكستان، وأعلنت الحكومة الهندية عن إطلاق عملية عسكرية تحمل اسم "سيندور"، استهدفت من خلالها 9 مواقع مرتبطة بالبنية التحتية للإرهاب في باكستان وجامو وكشمير الخاضعة لسيطرتها.

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الجيش الهندي باكستان الهند

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