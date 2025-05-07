الأربعاء 07 مايو 2025
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أخبار مصر

4 ملفات حاسمة تتصدر المباحثات المصرية اليونانية اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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تشهد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة اليونانية أثينا اليوم لقاء الرئيس اليوناني، بالإضافة إلى عقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني.

- ومن المقرر أن تتناول المباحثات مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.

- كما تأتي الزيارة وسط تصاعد التحديات الإقليمية وعلى رأسها تداعيات الحرب في غزة وتهديدات الملاحة في البحر الأحمر إضافة إلى أزمات ليبيا وسوريا والسودان.


- تتناول الزيارة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ورغبة قيادتيهما في تعزيز التعاون المشترك على كافة الأصعدة فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وترسيخ جهودهما في حفظ الأمن والاستقرار في شرق المتوسط.

-وتتضمن المباحثات الملفات الحيوية المرتبطة بالأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية بما يعزز دور القاهرة وأثينا كقاطرتين للأمن الإقليمي في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي رئيس الوزراء اليوناني

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