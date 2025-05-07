إيرادات تخطت 200 مليون جنيه، مفاجآت بالبوكس أوفيس للأفلام المصرية

شهد البوكس أوفيس المصري العديد من المفاجآت خلال الأيام الأخيرة حيث تفوقت أفلام على أخرى بفارق أكثر من 100 مليون جنيه.

وخلال السطور التالية تستعرض فيتو إجمالي إيرادات أحدث 5 أفلام مصرية بشباك التذاكر.

فى المرتبة الأولى جاء الفيلم الكوميدي سيكو سيكو الذي تخطت إيراداته منذ عرضه فى أبريل الماضي 161 مليونا و140 ألف جنيها.

قصة فيلم سيكو سيكو

قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

الصفا الثانوية بنات

وحقق فيلم "الصفا الثانوية بنات إيرادات منذ بداية عرضه وصلت لـ 20مليون و500 ألف جنيه، والفيلم يشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع كل من: أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار كوميدي ويجسد على ربيع في أحداثه شاب صعيدي يحضر إلى القاهرة يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

نجوم الساحل

واقتنص فيلم نجوم الساحل الذي يقوم ببطولته مجموعة من الشباب، وهم مايان السيد، على صبحي، أحمد عبد الحميد، على السبح، أحمد داش، تميم حافظ، مالك عماد، وكذلك هو التجربة التمثيلية الأولى لمغني الراب فليكس، ما يقرب من 13 مليونا و245 ألف جنيه.

وحقق فيلم استنساخ للفنان سامح حسين إيرادات هزيلة لم تتخط الـ3 ملايين جنيه منذ بداية عرضه، يتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، ويسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة.

وفيلم الفنان الراحل سليمان عيد “فار بـ7 ترواح” حقق مليوني ونصف المليون فقط بدور العرض السينمائى المصري.



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