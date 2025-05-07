كلية الآداب بجامعة عين شمس تحصل على التوصية بمنحها ثلاث شهادات أيزو دولية

حصلت كلية الآداب جامعة عين شمس على التوصية بمنحها ثلاث شهادات مطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة (الأيزو)، في إنجاز أكاديمي وإداري نوعي يعكس التميز المؤسسي والرؤية التطويرية المستدامة، وهي:

* شهادة الأيزو 9001 الخاصة بنظم إدارة الجودة

* شهادة الأيزو 14001 الخاصة بإدارة النظم البيئية

* شهادة الأيزو 21001 الخاصة بإدارة المؤسسات التعليمية.

وقد جاءت هذه التوصية بعد مراجعة خارجية دقيقة أجرتها جهة دولية معتمدة على مدار يومين متتاليين، حيث شملت المراجعة جميع إدارات الكلية، وأقسامها العلمية، ووحداتها المختلفة، والعمليات التعليمية والإدارية والخدمية بكافة مستوياتها.

واشتملت عملية المراجعة على تحليل شامل لدليل الجودة الخاص بالكلية، واستعراض مفصل لسياساتها وأهدافها الاستراتيجية، وفحص الإجراءات الإدارية والتنفيذية المتبعة داخل الكلية، إلى جانب التأكد من مدى التزام الكلية بتطبيق المواصفات البيئية القياسية المعتمدة، ومدى توافقها مع المعايير الدولية الخاصة بإدارة المؤسسات التعليمية.

وأثنت لجنة المراجعة على ما لمسته من مستوى عالٍ من التنظيم الإداري والانضباط المؤسسي، وروح التعاون الفعالة بين مختلف قطاعات الكلية، مشيرة إلى أن الكلية استوفت جميع الشروط والمعايير الفنية المطلوبة دون أية ملاحظات جوهرية، ما يعكس قدرتها المؤسسية على العمل وفق أفضل النظم العالمية في الجودة والإدارة والحوكمة البيئية والتعليمية.

واشادت الكلية بفريق الأيزو الذي تولّى إعداد الملفات وتنسيق الإجراءات بدقة ومهنية عالية، وهم:

الدكتور أحمد شمس، والدكتورة هويدا عبد الحميد، والدكتورة مرام الوسيمي، والدكتورة زينب حسين، إلى جانب ما قدّمه رؤساء الأقسام، ومديرو الإدارات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وكافة العاملين بالكلية، والطلاب، من تعاون وتفانٍ أثمر هذا التميز المؤسسي.

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