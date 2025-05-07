الأربعاء 07 مايو 2025
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أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية، حار على  الجنوب، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

طقس حار، الأرصاد الجوية تعلن طقس الأربعاء


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   21  ودرجة الحرارة العظمى 34

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  21 و درجة الحرارة العظمى 34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  33

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 17  و درجة الحرارة العظمى 35

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  34

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 34

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 34

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20  ودرجة الحرارة العظمى:  36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 34

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى 37
 

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