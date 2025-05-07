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محافظات

ربة منزل تنهي حياتها بـ"الحبة القاتلة" بسبب خلافات زوجية في سوهاج

قرص حفظ الغلال، فيتو
قرص حفظ الغلال، فيتو

أقدمت سيدة على التخلص من حياتها بتناول قرص لحفظ الغلال، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات زوجية، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

 

سيدة تتخلص من نفسه بسبب خلافات زوجية بسوهاج 

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى سوهاج تفيد بوصول “إلهام ن م”،  38 عامًا - ربة منزل إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد مصابة بحالة تسمم ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفيت عقب وصولها ومقيمة بمركز البلينا.
 

أفاد كل من والدة المتوفاة “هدية ا ص م”، 65 عامًا - ربة منزل ووالد زوجها “الخضيري ا”، 73 عامًا - عامل أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت "قرص لحفظ الغلال" مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات زوجيه ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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