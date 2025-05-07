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محافظات

بسبب فرن بلدي، حريق يلتهم منزلا في سوهاج

حريق يلتهم منزل في
حريق يلتهم منزل في سوهاج، فيتو

نشب حريق هائل فى منزل بسبب تطاير شرر من فرن بلدي بالطابق الثالث بالمنزل بدائرة قسم أول سوهاج وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده. 

 

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بنشوب بالطابق الثالث بمنزل مكون من ثلاث طوابق مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك “عبد الحميد ا ع ح”، 55 عامًا - عامل وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات ونتج عن احتراق بعض المنقولات المنزلية وبعض العروق الخشبية بالمنزل.

وأفاد مالك المنزل بمضمون ما سبق وأضاف أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي بالطابق الثالث بالمنزل، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج حريق هائل في منزل ثلاث طوابق قسم أول سوهاج اللواء صبرى عزب الطابق الثالث السيطرة علي الحريق

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