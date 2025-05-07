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أخبار مصر

انعقاد المجلس الثامن والأربعين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم

مجلس الحديث
مجلس الحديث
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ينعقد اليوم الأربعاء الموافق ٧ من مايو ٢٠٢٥م، المجلس الثامن والأربعون؛ لقراءة صحيح الإمام البخاري بالسند المتصل عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين ـ رضي الله عنه- بالقاهرة، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف؛ وإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

المجلس الثامن والأربعون؛ لقراءة صحيح الإمام البخاري


ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: الأستاذ الدكتور محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه؛ والأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ والأستاذ الدكتور أحمد نبوي مخلوف، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية 


تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة الغرّاء، وتتيح فرصة جيدة للتلقي والتعلم لطلبة العلم والباحثين في الحديث الشريف وعلومه، وذلك من خلال اعتماد منهج الأزهر الشريف الذي يتسم بالرصانة واتصال الأسانيد.

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أسامة الأزهري الازهر الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور اسامة الازهري المجالس الحديثية صحيح الإمام البخاري علماء الحديث بجامعة الأزهر وزير الأوقاف

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