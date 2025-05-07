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موعد الاختبارات للمتقدمين لعضوية لجنة مراجعة طباعة المصحف بمجمع البحوث الإسلامية

لجنة مراجعة المصحف
لجنة مراجعة المصحف الشريف، فيتو

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن عَقْد الاختبارات الشفوية للمتقدمين لعضوية لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر مايو الجاري، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات في مدينة نصر.

 

الاختبارات الشفوية للمتقدمين لعضوية لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف 

تأتي هذه الاختبارات في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بدعم اللجنة بمزيد من الخبرات، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني وكيل الأزهر، وأ.د. محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

 

 لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية

وتُعدُّ لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية أقدم لجنة على مستوى العالم العربي والإسلامي، وعضو اللجنة بها يجب أن يكون متمكنًا من علوم القرآن الكريم ومنها علم القراءات، وتتولى اللجنة مهمة مراجعة ما يُعرض عليها من أعمال وإصدار تصاريح الطباعة، بعد التأكد من سلامة النص القرآني وموافقته بقواعد الضبط والرسم، والتزامه بالأحكام التجويدية وموافقتها للقراءات المتواترة.

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