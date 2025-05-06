السجن المشدد للمتهمين في قضية مشاجرة قاعة الأفراح بالمكس

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة، 11 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة، والسجن 3 سنوات لـ3 متهمين وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف وقتل المجني عليه "ن.خ.ل" والشروع في قتل المجني عليه "ع.ج.ع".

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي والمستشار رامي سعد طبيخة والمستشار الدكتور شريف عبد المنعم هجرس، وخالد فارس وكيل النائب العام لنيابة الدخيلة الجزئية وسعيد عبد العظيم يعقوب سكرتير محكمة الجنايات.



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 35211 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بمشاجرة بالأسلحة البيضاء بمجمع قاعات أفراح بمنطقة المكس دائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه بتاريخ الواقعة، عند خروج المجني عليه الأول "ن.خ.ل" وزوجته وشقيقته، من حضور عرس أحد جيرانهم، قام المتهمين الأول والثاني "م.ب.ا" و"ا.م.ع" بمعاكسة زوجة المجني عليه وشقيقته، مما أثار حفيظة المجني عليه وزوج شقيقته المجني عليه الثاني "ع.ج.ع" فقام جميع المتهمين من الأول حتى الرابع عشر، كل من " م.ب.ا" و" ا.م.ع" و" ا.م.ح" و" م.م.ك" و" م.م.ج" و" ا.م.م" و" م.ال.ا" و" ف.م.ح" و" ع.ع.ع" و" ا.ر.ع" و" ب.م.م" و" م.ر.م" و" م.ع.ع" و" ا.ر.م" بالتعدي علي المجني عليهم واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف مستخدمين مطوة وحجارة وأن اشهر المتهم الأول سلاحًا أبيض مطوة وطعن المجني عليه الأول طعنه نافذة استقرت أسفل الصدر والتي أودت بحياته وشرع المتهمون في قتل المجني عليه الثاني بإصابته بالسلاح الأبيض محل الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

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