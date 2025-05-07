غدا، إضراب عام للمحامين أمام محاكم الاستئناف

أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، مجموعة من الإجراءات التصعيدية رفضًا للزيادة الأخيرة للرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف.

وقال علام: "حيث لم تسفر الإجراءات الرمزية التي تم اتخاذها حتى اللحظة عن ثمة جديد، ولم تصغ أو تعِ آذان مصدري تلك القرارات لصوت المحامين رغم عدالة مطلبهم، فقد قرر مجلس النقابة عرض مطالب المحامين العادلة في هذا المؤتمر الصحفي.

وأكد أنه سيتم الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يوم الخميس المقبل ٨ مايو، وستعلن النقابة الضوابط التنفيذية لهذا الإضراب بالتنسيق مع النقابات الفرعية.

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