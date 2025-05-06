وزير الثقافة والسياحة التركي يزور الأهرامات ويشيد بعراقة الحضارة المصرية القديمة

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، اليوم، محمد نوري إرصوي وزير الثقافة والسياحة التركي والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8 الذي استضافته وترأسته مصر بمدينة القاهرة على مدار اليوم وأمس، وهو ما يأتي في ضوء رئاسة مصر للمنظمة خلال الفترة من مايو 2024 وحتى ديسمبر 2025.

الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

وكان في استقبال الرئيس التركي والوفد المرافق له الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية قام خلالها بالشرح الأثري والتاريخي للمنطقة وما بها من آثار لاسيما هرم خوفو الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، وتمثال أبو الهول.

وخلال الجولة أعرب وزير الثقافة والسياحة التركي عن إعجابه بالمنطقة وعظمتها وعراقة الحضارة المصرية القديمة وعبقرية المصري القديم في بناء الأهرامات ونحت تمثال أبو الهول.

كما حرص الوزير التركي على التقاط الصور التذكارية تخليدا لهذه الزيارة.

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