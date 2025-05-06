الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات بمنشأة ناصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس عنصرين إجراميين لحيازتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة المعدة للاتجار بمنشأة ناصر.

 

ضبط عنصرين إجراميين بمنشأة ناصر بحوزتهما مواد مخدرة بقيمة تتجاوز 16 مليون جنيه

 وأكدت المعلومات والتحريات قيام المتهمين بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة وتخزينها تمهيدًا لترويجها في نطاق محافظة القاهرة، حيث تم ضبطهما عقب تقنين الإجراءات القانونية، وذلك أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

 

 

 وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على أكثر من 30 كيلو جرام من المواد المخدرة من نوعي "استروكس وبودر"، بالإضافة إلى بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات، فضلًا عن مبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية محافظة القاهرة نيابة العامة منشأة ناصر

مواد متعلقة

إجراء عاجل من النيابة بشأن مشاجرة السيدة زينب

الخطيب يتنازل رسميًا عن 3 قضايا ضد مرتضى منصور

النيابة تصرح بدفن جثة ضحية الغدر في التبين

إخلاء سبيل تيك توكر شهيرة في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

النيابة تستدعي صاحب محل تجاري شب بداخله حريق هائل في المقطم

إحالة راندا البحيري إلى المحاكمة بتهمة سب وقذف طليقها

إجراء جديد ضد متهمين بسرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن بعابدين

حبس شخص لحيازته 150 كيلو حشيش في الإسماعيلية

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

مصدر يكشف حقيقة القبض على عميد كلية علوم الزقازيق في واقعة روان ناصر

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء بالصاغة

ينهى مطلب العبور المجاني من قناة السويس، تفاصيل الاتفاق بين أمريكا والحوثيين

خبير اقتصادي يكشف شرط عدم تحريك أسعار المواد البترولية مرة أخرى

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

دوري أبطال أوروبا، مارتينيز يتقدم بالهدف الأول لإنتر ميلان في شباك برشلونة

من الدوري الإيطالي، مدرب جديد يدخل ترشيحات تدريب الأهلي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

المزيد

انفوجراف

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آراء الفقهاء في أشهر الحج وسبب الاختلاف

هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم لغة الضاد؟ رد مفاجئ من علي جمعة (فيديو)

الصلاة خير من النوم، الإفتاء توضح حكم التثويب في غير أذان الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية