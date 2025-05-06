السيسي يهنئ فريدريش ميزر بعد انتخابه لمنصب المستشار الفيدرالي لألمانيا

تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة للمستشار الألمانى فريدريش ميزر لانتخابه في منصب المستشار الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، قائلا..أتطلع للعمل الوثيق معه لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك في مختلف المجالات لتحقيق الرخاء لشعبينا، وكذا لاستمرار التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين خلال هذا التوقيت الدقيق.

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