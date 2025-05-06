وفد من طالبات "عين شمس" يشارك في فعاليات مؤتمر منظمة المرأة العربية

شاركت جامعة عين شمس في فعاليات مؤتمر: "التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي" بوفد متميز من طالبات الجامعة في فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية.

وفد من طالبات جامعة عين شمس يشارك في فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية

جاءت مشاركة جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة وتنسيق إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب بالجامعة، ممثلًا في إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب واللجنة العلمية لاتحاد طلاب الجامعة.

وقد مثّل جامعة عين شمس في هذا الحدث وفد من ست طالبات مُتميزات من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وهن:

أسماء محمد علي سكر - كلية الهندسة

حبيبة محمد عبد الفتاح عبده - كلية الهندسة

ملك خالد حافظ حافظ - كلية الحاسبات والمعلومات

دينا سعيد محمد محمود - كلية الحاسبات والمعلومات

ميار إيهاب محمد نجيب - كلية الحاسبات والمعلومات

كارول هاني نبيل كامل - كلية الحاسبات والمعلومات

ويُعد المؤتمر منصة هامة لمناقشة سُبل حماية النساء والفتيات من مخاطر العنف السيبراني المتزايد الناتج عن التطور الهائل في وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.



تأتي هذه المشاركة انطلاقًا من حرص جامعة عين شمس على تفاعل طلابها مع القضايا المجتمعية والإقليمية الهامة، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من الخبرات والمعارف التي يتم طرحها في مثل هذه الفعاليات، بما يساهم في بناء جيل واعٍ ومُتمكن قادر على مواجهة التحديات المعاصرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.