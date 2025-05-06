الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وفد من طالبات "عين شمس" يشارك في فعاليات مؤتمر منظمة المرأة العربية

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
ads

شاركت جامعة عين شمس في فعاليات مؤتمر: "التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي" بوفد متميز من طالبات الجامعة في فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية.

وفد من طالبات جامعة عين شمس يشارك في فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية

جاءت مشاركة جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة وتنسيق إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب بالجامعة، ممثلًا في إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب واللجنة العلمية لاتحاد طلاب الجامعة.

وقد مثّل جامعة عين شمس في هذا الحدث وفد من ست طالبات مُتميزات من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وهن:

أسماء محمد علي سكر - كلية الهندسة
حبيبة محمد عبد الفتاح عبده - كلية الهندسة
ملك خالد حافظ حافظ - كلية الحاسبات والمعلومات
دينا سعيد محمد محمود - كلية الحاسبات والمعلومات
ميار إيهاب محمد نجيب - كلية الحاسبات والمعلومات
كارول هاني نبيل كامل - كلية الحاسبات والمعلومات

ويُعد المؤتمر منصة هامة لمناقشة سُبل حماية النساء والفتيات من مخاطر العنف السيبراني المتزايد الناتج عن التطور الهائل في وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه المشاركة انطلاقًا من حرص جامعة عين شمس على تفاعل طلابها مع القضايا المجتمعية والإقليمية الهامة، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من الخبرات والمعارف التي يتم طرحها في مثل هذه الفعاليات، بما يساهم في بناء جيل واعٍ ومُتمكن قادر على مواجهة التحديات المعاصرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس الهندسة والحاسبات والمعلومات الذكاء الاصطناعي العنف السيبراني مخاطر العنف السيبراني منظمة المرأة العربية كلية الحاسبات والمعلومات

مواد متعلقة

وزير الطيران يبحث مع سفير طاجيكستان فرص التوسع في الربط الجوي بين البلدين

"العلم للجميع"، مبادرة من معهد تيودور بلهارس لتبسيط الأبحاث العلمية للجمهور

طالب بحقوق عين شمس يحصد المركز الأول أفريقيا في بطولة الووشو كونغ فو

أكاديمية البحث العلمي تطلق المركز الوطني للتسويق التكنولوجي

الاتحاد الرياضي للجامعات يستقبل وفدًا من جامعة العاصمة للتربية البدنية والرياضية ببكين

بالأسماء، قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد في 3 جامعات

ممدوح الدماطي مشرفا على متحف قصر الزعفران

عاشور يبحث سبل التعاون مع وزيرة التعليم والثقافة اليابانية

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

مصدر يكشف حقيقة القبض على عميد كلية علوم الزقازيق في واقعة روان ناصر

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء بالصاغة

ينهى مطلب العبور المجاني من قناة السويس، تفاصيل الاتفاق بين أمريكا والحوثيين

خبير اقتصادي يكشف شرط عدم تحريك أسعار المواد البترولية مرة أخرى

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

دوري أبطال أوروبا، مارتينيز يتقدم بالهدف الأول لإنتر ميلان في شباك برشلونة

من الدوري الإيطالي، مدرب جديد يدخل ترشيحات تدريب الأهلي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

المزيد

انفوجراف

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آراء الفقهاء في أشهر الحج وسبب الاختلاف

هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم لغة الضاد؟ رد مفاجئ من علي جمعة (فيديو)

الصلاة خير من النوم، الإفتاء توضح حكم التثويب في غير أذان الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية