الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا ويعقبه مؤتمر صحفي

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
ads

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح غدٍ الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من الملفات الخدمية والاقتصادية المهمة، إلى جانب متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، وسير العمل بالمشروعات القومية الجارية.

ويعقب الاجتماع، المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، والذي يستعرض خلاله أبرز نتائج الاجتماع، ويرد على استفسارات وسائل الإعلام حول القضايا الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجتماع الأسبوعي للحكومة اجتماع الحكومة الاجتماع الإسبوعي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة تكليفات رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

الوزراء: لا علاقة لاتفاقية تطوير"كيزاد شرق بورسعيد" بالممر الملاحي لقناة السويس

مدبولي يبحث تسهيل دخول الماركات العالمية للسوق المصرية دعمًا لقطاع السياحة

مدبولي يستعرض تقريرًا يوثق 500 إصلاح لتعزيز دور القطاع الخاص في مصر

لأول مرة.. الحكومة تعلن الصرف الكامل للمساندة التصديرية خلال 90 يومًا

الحكومة: 6 مليارات دولار حصيلة 21 صفقة في برنامج الطروحات حتى الآن

مدبولي: الدولة تعمل وفق خطة تستهدف مضاعفة أعداد السياح الوافدين

رئيس الوزراء: تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية للمصريين والأجانب

مصر تزرع مستقبلها.. توسع في زراعة القمح ودعم غير مسبوق للفلاحين بموسم 2025.. رفع سعر توريد الأردب لـ 2200 جنيها

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

مصدر يكشف حقيقة القبض على عميد كلية علوم الزقازيق في واقعة روان ناصر

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء بالصاغة

ينهى مطلب العبور المجاني من قناة السويس، تفاصيل الاتفاق بين أمريكا والحوثيين

خبير اقتصادي يكشف شرط عدم تحريك أسعار المواد البترولية مرة أخرى

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

دوري أبطال أوروبا، مارتينيز يتقدم بالهدف الأول لإنتر ميلان في شباك برشلونة

من الدوري الإيطالي، مدرب جديد يدخل ترشيحات تدريب الأهلي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

المزيد

انفوجراف

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آراء الفقهاء في أشهر الحج وسبب الاختلاف

هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم لغة الضاد؟ رد مفاجئ من علي جمعة (فيديو)

الصلاة خير من النوم، الإفتاء توضح حكم التثويب في غير أذان الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية