مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا ويعقبه مؤتمر صحفي

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح غدٍ الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من الملفات الخدمية والاقتصادية المهمة، إلى جانب متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، وسير العمل بالمشروعات القومية الجارية.

ويعقب الاجتماع، المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، والذي يستعرض خلاله أبرز نتائج الاجتماع، ويرد على استفسارات وسائل الإعلام حول القضايا الراهنة.

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