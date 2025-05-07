الباطنية 2025 كيف تطورت تجارة المخدرات فى مصر؟.. عصابات عابرة للقارات تهدد الأمن القومي.. وفرق متخصصة للمكافحة الإلكترونية

فجر الكشف عن إحدى القضايا الكبرى فى جلب وتصنيع وتجارة المواد المخدرة بقيمة تصل لنصف مليار جنيه من التطور السريع الذى تشهده تجارة المخدرات بأنماط مختلفة بصفة مستمرة للهروب من الملاحقات الأمنية التى لا تتوقف ولا تكل ولا تمل من ملاحقة العصابات الجديدة التى تستهدف شباب مصر.. وفى الوقت الذى تواصل فيه الدولة جهودها لمحاصرة آفة المخدرات، تشهد تجارة المخدرات تطورا نوعيا غير مسبوق، مع ظهور عصابات عابرة للحدود تستخدم تقنيات معقدة وأساليب مبتكرة لنقل وترويج المواد المخدرة، مثل الشابو والآيس والاستروكس.

ولم تعد وسائل التواصل الاجتماعى مجرد أداة للتواصل، بل تحولت إلى منصات لعقد صفقات وتنسيق عمليات التهريب والترويج مثل قضية سارة خليفة وشركائها.. فكيف تطور مجال ترويج المخدرات وأعمال الجلب والتصنيع والتوزيع وطرق عقد الصفقات وتحولها من تجارة الحارات إلى عصابات دولية عابرة لحدود الدول وغيرها من التساؤلات نجيب عنها مع مصادر أمنية وخبراء متخصصين فى هذا الشأن.

فى سبعينيات القرن الماضي، عرفت مصر قصة “الباطنية”، تلك الحارة التى تحوّلت إلى أيقونة للواقع المظلم لتجارة المخدرات، حيث اجتمع الفقر، والفساد، والعنف، فى سوق تتقاطع فيه مصالح السماسرة والتجار الكبار، وتحكمه شريعة الغاب لا القانون.

وكانت المخدرات آنذاك تدور بين مخدر الحشيش والأقراص المهدئة، ويديرها تجار الأحياء يتسترون خلف دكاكين صغيرة ومقاهى مشبوهة.

أفلام سينمائية جسدت تجارة الكيف

وجسدت السينما المصرية العديد من الأفلام التى تناولت حكايات عن تجار الكيف من بينها “ الباطنية - الإمبراطورة - الإمبراطور- العار - الكيف ” ؛ ولكن المشهد اليوم تغير تمامًا، من حى الباطنية إلى العصابات العابرة للقارات، ومن الحشيش إلى الشابو والآيس والاستروكس، ومن تجار الحارات إلى شبكات رقمية تعمل بذكاء اصطناعى وتقنيات تشفير يصعب اختراقها.

عصابات عابرة للقارات وأسلحة رقمية

وكشفت ورقة بحثية أُعدت خلال أحد مؤتمرات رؤساء أقسام مكافحة المخدرات بقطاع المخدرات والجريمة المنظمة، أن تجارة المخدرات لم تعد نشاطًا تقليديًا، بل تحولت إلى منظومة معقدة يديرها محترفون فى الجريمة، يمتلكون خبرات مالية وتقنية وقانونية.

وظهر ما يعرف بـ”العصابات العابرة للحدود”، التى تدير أعمالها من خارج البلاد، وتستخدم وسائل نقل حديثة، بل وطائرات خاصة، فى تهريب المخدرات.

وتستخدم هذه العصابات الإنترنت المظلم (Dark Web) وتطبيقات المراسلة المشفرة، وتجرى صفقاتها عبر العملات الرقمية، مما يصعّب أحيانًا من تتبعها.

وتؤكد تقارير أمنية أن هذه الشبكات تعتمد على “وكلاء محليين” فى المدن والحارات والقرى، لتوزيع البضاعة وتحصيل الأموال، مما يجعل المواجهة معقدة ومتعددة المستويات.

المخدرات الجديدة: مصنع الموت الكيميائي

وأشارت الورقة البحثية إلى أنه لم تعد المخدرات تُجلب فقط من الخارج، بل يُصنع بعضها محليًا. وانتشرت المعامل السرية التى تنتج أنواعًا جديدة باستخدام مركبات كيميائية مهربة أو محظورة.

الشابو، على سبيل المثال، هو مادة الميثامفيتامين الفتاكة، التى تحدث تدميرًا سريعًا فى الجهاز العصبى وقد تؤدى إلى الوفاة بعد أشهر قليلة من الاستخدام المنتظم.

وشهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا فى انتشار أنواع جديدة من المخدرات مثل “الشابو”، “الآيس”، و”الاستروكس”، مما استدعى تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة.

وتؤكد التقارير الأمنية أن هذه الأنواع من المواد المخدرة تُصنع غالبًا فى معامل سرية باستخدام مواد كيميائية محظورة، مما يزيد من خطورتها على الصحة العامة.

أما الاستروكس والآيس، فهى خلطات شيطانية من الأعشاب مع مركبات صناعية تسبب الهلوسة، وتُباع بأموال زهيدة لجذب فئات الشباب والمراهقين، خاصة فى الأحياء الفقيرة التى لا تسمح ظروفها بشراء أنواع مرتفعة الثمن مثل مخدر أبناء الذوات.

مصدر أمني: نستخدم التقنيات الحديثة فى ملاحقات العصابات الدولية مثل سارة خليفة

من جانبه، قال مصدر أمنى إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تبذل جهودًا مكثفة، سواء على مستوى العمل الميدانى وجمع المعلومات أو باستخدام التقنيات الحديثة والمتابعات الرقمية، للحد من نشاط تلك العصابات، مثل “سارة خليفة”، التى تكشف عن مدى تعقيد هذه الشبكات وتشعبها إقليميًا ودوليًا، مما يستدعى مواجهات أمنية وتعاونًا دوليًا مستمرًا.

أساليب الترويج الحديثة فى تجارة المخدرات

وأشار المصدر الأمنى إلى أن العصابات الإجرامية تستغل التطور التكنولوجى فى ترويج المخدرات، حيث تستخدم وسائل التواصل الاجتماعى للإعلان عن منتجاتها والتواصل مع العملاء.

كما يتم استخدام تطبيقات التراسل المشفر لتنسيق عمليات البيع والتوزيع، مما يصعب من مهمة الأجهزة الأمنية فى تتبع هذه الأنشطة.

العصابات العابرة للحدود

وأوضح المصدر أن العصابات الدولية تستغل ضعف الرقابة فى بعض الدول نتيجة الاضطرابات الإقليمية لتنفيذ عمليات تهريب وتوزيع المخدرات عابرة للحدود.

وأشار إلى أن هذه العصابات تستخدم أساليب متطورة مثل تهريب المخدرات داخل شحنات البضائع أو عبر أحد الموانئ، مما يتطلب تعاونًا دوليًا لمكافحتها.

تبذل الأجهزة الأمنية فى مصر جهودًا كبيرة لمكافحة تجارة المخدرات، من خلال: تنفيذ حملات مداهمة للمعامل السرية ومراكز التوزيع، وتتبع الشبكات الإجرامية عبر الإنترنت ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، والتعاون مع الجهات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات.

وأسفرت هذه الجهود عن ضبط العديد من القضايا المتعلقة بتصنيع وترويج المخدرات، مثل قضية المنتجة سارة خليفة التى تم ضبطها بتهمة إدارة معملين لتصنيع المخدرات. فى منطقتى مدينة نصر والسلام بمضبوطات تصل لـ نصف مليار جنيه.

معوقات مستقبلية تواجه أجهزة الأمن

بالرغم من الجهود الأمنية المبذولة، تواجه الأجهزة الأمنية تحديات مستمرة، منها: التطور المستمر فى أساليب تصنيع وترويج المخدرات، وصعوبة تتبع بعض الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت، والتعديلات التشريعية المستمرة لمواكبة التغيرات فى طبيعة الجرائم.

من جانبه، كشف مصدر أمنى مسؤول أن وزارة الداخلية المصرية تخوض حربًا شرسة ضد تجارة المخدرات، التى لا تهدد فقط صحة الأفراد، بل أمن واستقرار المجتمع بأكمله، فلم تعد الحروب مواجهة بين الجيوش فقط، بل امتدت إلى هدم الدول من الداخل عبر شبابها وتدميرهم بالسموم.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية تعمل، فى عهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفق استراتيجية أمنية متكاملة، نجحت فى تحقيق إنجازات ملحوظة على مدار السنوات الأخيرة، عبر الضربات الاستباقية، وتطوير أدوات المكافحة، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وأوضح المصدر أن الخطة تضمنت عدة محاور، من بينها الضربات الاستباقية، حيث يتم جمع وتحليل المعلومات عن الشبكات الإجرامية قبل تنفيذ عملياتها، مما يساهم فى إفشال مخططات التهريب والتصنيع. وتشير الإحصاءات إلى ضبط آلاف الكيلوجرامات من المواد المخدرة سنويًا، تشمل الحشيش، الهيروين، الكوكايين، الشابو، الاستروكس، وغيرها، بقيمة تتجاوز مليارات الجنيهات.

استهداف المعامل والمزارع

واستطرد المصدر بأن الأجهزة الأمنية كثفت حملاتها على معامل تصنيع المخدرات، خصوصًا الأنواع التخليقية مثل “الشابو” و”الآيس”، حيث تم ضبط عدد كبير من المعامل السرية فى مناطق نائية وصحراوية.

كما استهدفت الحملات مزارع النباتات المخدرة مثل البانجو والخشخاش فى سيناء وصعيد مصر، وأُتلفت مئات الأفدنة المزروعة بهذه المواد.

الرقابة على المنافذ الحدودية

قامت وزارة الداخلية بتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية والموانئ البرية والبحرية والجوية، بالتنسيق مع قوات حرس الحدود، حيث تم إحباط عشرات محاولات تهريب المخدرات عبر الحاويات، والحقائب، وحتى الطرود البريدية. وتتم عمليات التفتيش باستخدام الكلاب البوليسية وأجهزة الفحص بالأشعة والتقنيات الحديثة.

فرق مختصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

وأدركت وزارة الداخلية مبكرًا خطورة الترويج للمخدرات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فقامت بتشكيل وحدات متخصصة لمراقبة هذه الأنشطة وضبط المتورطين فيها، وتم تفكيك عدة شبكات كانت تستخدم تطبيقات التواصل لترويج وبيع المخدرات.

كما تحرص وزارة الداخلية على المشاركة بفعالية فى الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة المخدرات، من خلال التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والإنتربول، والجهات الأمنية فى الدول المجاورة، كما يتم تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ عمليات مشتركة لضبط شبكات التهريب العابر للحدود.

الوقائية المجتمعية وحماية طلاب المدارس والجامعات

ولم تغفل الوزارة عن الدور الهام فى التوعية والمشاركة المجتمعية، حيث أطلقت حملات توعية بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والجمعيات الأهلية، لتثقيف الشباب بمخاطر الإدمان، كما تعمل على دمج المتعافين فى المجتمع وتشجيعهم على استكمال العلاج وإعادة التأهيل.

خبير أمنى يحذر من مخدر “البودر”: وباء جديد يستهدف الشباب

حذّر اللواء محمد غالب، الخبير الأمني، من الانتشار السريع لمخدر جديد يُعرف باسم “البودر”، والذى وصفه بأنه تهديد خطير للصحة العامة والأمن المجتمعي. وأوضح أن هذا المخدر يُصنع من مركبات كيميائية مركبة ذات خصائص إدمانية عالية، تؤدى إلى تأثيرات عقلية وجسدية خطيرة وسريعة على المتعاطين.

وأشار إلى أن “البودر” ينتشر بسرعة بين فئة الشباب بسبب انخفاض تكلفته وسهولة الحصول عليه من خلال الإنترنت أو شبكات الترويج السرية، مؤكدًا أن تعقيد مكوناته الكيميائية يصعّب من عملية تتبعه وضبطه.

وأضاف أن تعاطى هذا المخدر يؤدى إلى تدهور سريع فى الحالة النفسية والعقلية، ويعرض المتعاطين لمضاعفات صحية مزمنة. كما نبه إلى ارتفاع احتمالات ارتكاب الجرائم والعنف بين من يتعاطونه.

توصيات أمنية: تشديد الرقابة وتكثيف حملات التوعية

دعا اللواء غالب إلى تفعيل الرقابة الأمنية على الأسواق السوداء والمنصات الإلكترونية، وتطبيق قوانين أكثر صرامة ضد مروجى “البودر”، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية فى المدارس والمجتمعات المحلية للحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.

اللواء محمد جاد: عصابات المخدرات العابرة للقارات تهدد الأمن القومي

أكد اللواء محمد جاد، مساعد أول وزير الداخلية لمدن القناة سابقًا، أن تجارة المخدرات دخلت مرحلة جديدة من الخطورة بسبب التطور الكبير فى أساليب التصنيع والترويج، وانتشار عصابات منظمة عابرة للقارات.

وأوضح اللواء جاد أن أنواعًا مثل “الشابو” و”الآيس” و”الاستروكس” أصبحت أكثر تعقيدًا وخطورة، بسبب استخدام مواد مجهولة المصدر تؤدى إلى آثار صحية ونفسية قد تكون قاتلة.

وأشار إلى أن هذه العصابات باتت تعتمد على وسائل تكنولوجية متطورة، بما فى ذلك التطبيقات المشفّرة ووسائل التواصل الاجتماعي، للترويج للمخدرات وتنفيذ الصفقات بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية.

وأكد اللواء جاد أن الأجهزة الأمنية تطور من أساليبها عبر تشكيل فرق متخصصة وتدريبها على التعامل مع هذا النوع من الجرائم، إلى جانب تعزيز التعاون الدولى لتبادل المعلومات وملاحقة الشبكات العابرة للحدود.

واختتم حديثه بالإشارة إلى حالات واقعية مثل قضية “سارة خليفة”، التى تكشف عن مدى تعقيد وخطورة هذه العصابات، ولفت إلى أن النجاحات الأمنية فى ضبط كميات ضخمة من المخدرات تمثل خطوة إيجابية، لكنها تستدعى مزيدًا من الجهد والمتابعة المستمرة لحماية المجتمع.

ضبطيات بالمليارات وتوسعات توعوية تصل لمليون مستفيد

وشهد عام 2024 تطورات ملحوظة على الصعيد الأمنى والمجتمعى فى مواجهة خطر الإدمان، من خلال جهود متكاملة تقودها وزارة الداخلية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، وتوسيع نطاق المبادرات التوعوية لتشمل ملايين المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية.

ضبطيات ضخمة للمخدرات وتوسعات أمنية نوعية

كشفت وزارة الداخلية عن ضبط كميات هائلة من المواد المخدرة خلال عام 2024، بلغت:

550 كيلو جرامًا من الكوكايين

9.5 طن من الحشيش

12.5 مليون قرص من الكبتاجون

3 ملايين قرص ترامادول

46 كيلو جرامًا من مخدر البودر

2.5 كيلو جرام من مخدر الآيس

وقدّرت القيمة المالية الإجمالية لهذه المضبوطات بنحو 3.5 مليار جنيه.

وفى إطار تعزيز القدرات الأمنية، تم افتتاح مقر جديد للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة القاهرة الجديدة، وفق أحدث المعايير التقنية، ويضم غرف أزمات ومتابعة العمليات، إلى جانب معمل حديث لتحليل المواد المخدرة لتحديد منشأها ورصد المواد المستحدثة.

كما تم إنشاء المركز المصرى الدولى للتدريب على مكافحة المخدرات، المخصص لتأهيل كوادر من مختلف الجنسيات العاملة فى هذا المجال.

ضربات قوية لغسل الأموال المرتبط بالاتجار فى المخدرات

استطاعت الأجهزة الأمنية كشف وتتبع مصادر الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، ونجحت فى ضبط 88 قضية غسل أموال خلال العام، بقيمة مالية تقترب من 9.5 مليار جنيه، وهى حصيلة متأتية من أنشطة غير مشروعة فى مجال الاتجار بالمخدرات.

170 ألف مريض سنويًا يتلقون العلاج المجانى من الإدمان

أوضح تقرير صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن عدد المستفيدين من خدمات العلاج المجانية والسرية تجاوز 170 ألف مريض سنويًا، بواقع مرضى جدد ومتابعين.

كما نفذ الصندوق حملات توعية شاملة فى الجامعات والمدارس ومراكز الشباب استهدفت:

100 ألف طالب وطالبة بأنشطة توعوية ورياضية وفنية

50 معسكرًا شبابيًا نُفذت فيها أنشطة توعوية

13 معسكرًا تدريبيًا شارك فيها 1.950 قيادة تطوعية جديدة

ضمن مبادرات التوعية المهنية، تم تنفيذ:

787 منشأة وهيئة حكومية شملتها مبادرة “القرار قرارك”، واستفاد منها 192.000 موظف

860 منشأة عمالية وصناعية ومواقف عمومية شملتها مبادرة “خدعوك فقالوا”، واستفاد منها 734.000 مواطن

212 نشاطًا توعويًا تم تنفيذه فى 66 مؤسسة غير حكومية بـ 14 محافظة، استفاد منها أكثر من 26.000 شخص

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.