وزير الخارجية يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ الإيفواري (صور)

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، كانديا كامسيوكو كمارا، رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية كوت ديفوار، حيث تسلم رسالة موجهة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار، وقد نقل وزير الخارجية تحيات فخامة رئيس الجمهورية إلى نظيره الإيفواري.

أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات الأخوية بين مصر وكوت ديفوار، مؤكدًا على أهمية تعزيز العلاقات في كافة المجالات وعلى رأسها المجال البرلماني والتنموي والاقتصادي وتبادل الاستثمارات، وتطوير التعاون في المجالات الطبية والدوائية، والزراعة، فضلًا عن دفع التعاون فى المجال السياحي. كما استعرض وزير الخارجية الإمكانيات التى تتمتع بها الشركات المصرية فى مجالات التشييد والبناء والصناعات الدوائية والبنية التحتية والتى يمكن للجانب الإيفواري الاستفادة منها، خاصة وأن لديها خبرات واسعة فى العمل فى أفريقيا.

أشار وزير الخارجية إلى التطور الذي شهدته العلاقات البرلمانية بين البلدين، في ضوء الزيارة الناجحة التي أجراها "أداما بيكتوجوا" رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية إلى القاهرة في فبراير ٢٠٢٤، منوهًا إلى الانتهاء من تشكيل الجانب المصري للجنة الصداقة المصرية-الإيفوارية بين كل من مجلسي النواب في البلدين.

وأكد على الدور البنّاء الذي يمكن أن تلعبه مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية-الإيفوارية في تعزيز التعاون البرلماني.

وقد ثمّن الجانبان مخرجات الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين التي عقدت بالقاهرة في أكتوبر ٢٠٢٤، وأكدا على الحرص على تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، والتطلع إلى عقد الجولة الثالثة من المشاورات على مستوى وزيري الخارجية في أبيدجان.

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لانضمام كوت ديفوار للتوافق الإفريقي بشأن ترشيح د. خالد العناني مرشحًا عن الاتحاد الأفريقي لمنصب مدير عام منظمة "اليونسكو" في الانتخابات المقرر عقدها في باريس في أكتوبر ٢٠٢٥.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.