"دانون مصر" ترعى أبطال أكاديمية رايت تو دريم لكرة القدم

في إطار حرص دانون مصر على دعم المواهب الرياضية الشابة في مصر، وتوفير البيئة الملائمة لصناعة الأبطال في كرة القدم، أعلنت دانون مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع أكاديمية رايت تو دريم في مدينة باديا، لتصبح بموجبها الشريك الرسمي للأكاديمية، التي تقدم نموذجًا متكاملًا يجمع بين التعليم المدرسي والتدريب الرياضي الاحترافي في كرة القدم للطلاب وتمنحهم فرصًا حقيقية للالتحاق بأندية عالمية. وتأتي هذه الخطوة ضمن التزام "دانون مصر" بتقديم الدعم الغذائي الصحي كجزء من مساهمتها في تنمية المجتمع.



تم توقيع الشراكة خلال مؤتمر صحفي أقيم بمقر الأكاديمية في مدينة باديا، بحضور هشام رضوان، المدير العام لشركة دانون مصر، ومحمد وصفي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية رايت تو دريم، بحضور ممثلي الشركتين وحضور من الصحفيين والإعلاميين.



بموجب هذه الشراكة، توفر "دانون مصر" منتجاتها الغذائية الصحية للاعبي الأكاديمية، من شباب وفتيات تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عامًا، القادمين من 20 محافظة مختلفة.

تهدف هذه المبادرة إلى تحسين التغذية وتعزيز قدرة اللاعبين على الأداء الرياضي والنمو السليم، مما يسهم في تمكين مواهبهم الرياضية.



لا يقتصر دور "دانون مصر" كشركة رائدة في مجال التغذية الصحية بما لها من مائة عام من الخبرة في مجال التغذية من خلال الشراكة مع الأكاديمية على تقديم منتجاتها فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل دورًا أشمل من خلال تنظيم جلسات تثقيفية شاملة للاعبين وأسرهم حول أهمية التغذية السليمة والحفاظ على اللياقة البدنية. يتم تنفيذ هذه الجلسات بواسطة خبراء متخصصين. وتهدف هذه المبادرات إلى توعية اللاعبين وأسرهم بأهمية اختيار الأغذية الصحية والتغذية التي تدعم نموهم البدني والعقلي، مما يسهم في تحسين أدائهم الرياضي وتعزيز صحتهم العامة.



وقال هشام رضوان، المدير العام لدانون مصر: "يسعدنا أن نكون جزءًا من رحلة أكاديمية رايت تو دريم. فالأجيال القادمة هي ركيزة المستقبل، ومصر معروفة بقوتها البشرية وطاقاتها الواعدة، والشراكة تمنحنا فرصة حقيقية لتمكين أبطال الغد، وإمدادهم بالتغذية السليمة، ليصلوا إلى مستويات عالمية، فنحن نؤمن بأن هؤلاء الشباب قادرون على إحداث تغيير حقيقي في حياتهم، وأن يصبحوا نماذج مُلهمة لأقرانهم داخل مصر وخارجها."



وأكد محمد وصفي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية رايت تو دريم، إن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة في دعم تطوير المواهب الرياضية الشابة، مشيدًا بالدور البارز الذي تلعبه دانون مصر في مجال التغذية الصحية.



وأضاف "هذه الشراكة تأتي في إطار الدور الريادي الذي تلعبه دانون في مجال التغذية الصحية إذ أن توفير غذاء صحي فائق الجودة للمواهب الصاعدة هو جزء من استراتيجية أكاديميتنا لبناء جيل قادر على التفوق الرياضي، ونحن واثقون أن هذه الشراكة ستكون لها تأثير إيجابي كبير على الحياة اليومية للاعبينا وعائلاتهم. نحن متحمسون للعمل جنبًا إلى جنب مع دانون لتحقيق رؤيتنا المشتركة."

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