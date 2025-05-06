وزير الشئون النيابية: البرلمان انتهج مسارًا غير تقليدي في مناقشات "الإيجار القديم"

أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمنهج مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن البرلمان تعامل مع الملف منذ اليوم الأول بـ"مسؤولية كبيرة"، تُراعي شواغل المواطنين كافة دون انحياز لأي طرف.

مشروع قانون الإيجار القديم

وقال فوزي خلال كلمته في ختام اليوم الثالث بمناقشات مشروع قانون الإيجار القديم بلجنة الإسكان، إن البرلمان انتهج مسارًا غير تقليدي بعقد جلسات استماع مطولة ومقسمة حسب الفئات، ما بين ممثلي الحكومة، وخبراء القانون، وممثلي الجهاز المركزي للإحصاء، والملاك والمستأجرين، وهو ما يضمن توفر الحقائق الكاملة عند مناقشة مشروع القانون داخل اللجان المختصة.

وأكد فوزي أن الحكومة على مسافة واحدة من كل الأطراف، وقال: "أيدينا في يد مجلس النواب، الممثل الشرعي للشعب، ولا ننحاز إلا للصالح العام".

رئيس مجلس النواب

وأعرب عن تقديره لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، قائلًا: "شهادتي فيه مجروحة، فهو عالم جليل ورجل جاد، وقد سنّ سنة طيبة بفتح باب الحوار وطمأنة الرأي العام".

واختتم فوزي كلمته قائلًا: "قضية الإيجار القديم من أهم القضايا التي تتطلب التروي والإنصاف، وأنا موجود من أول اليوم لآخره وأجّلت كل شيء لأن هذا هو الملف الأهم حاليًا".

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