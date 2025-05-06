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محافظات

بسبب خصومة ثأرية، السجن المؤبد لـ 3 أشخاص بتهمة قتل نسيبهم في قنا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل أمين، ووكيل النيابة محمد الحسيني، وسكرتارية صلاح فراج وأشرف خلف الله، على 3 متهمين بالسجن المؤبد بتهمة قتل نسيبهم بطلقات نارية بسبب خصومة ثأرية بقرية السمطا قبلي بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود أحداث القضية إلى 20 ديسمبر من عام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين عبدالرحمن.ع.ص، 19 عاما، طالب، وشقيقه مصطفى، وعمرو.م.ص، تهمة قتل المجني عليه بطلقات نارية بسبب خصومة ثأرية خلال ذهابه إلى مدينة قنا لشراء بعض المستلزمات لمنزله.
وكشفت التحقيقات أن نجل المجني عليه وشقيقه كانا متهمان في واقعة قتل والد زوجته، ولكن نجله حصل على حكم بالبراءة، فقرر أقارب زوجته إنهاء حياته أخذا بالثأر، فتتبعه المتهمين حال استقلاله سيارة أجرة للذهاب من قرية السمطا إلى مدينة قنا، وفتحوا عليه النيران ما أدى إلى مصرعه في الحال.
أحيلت القضية برقم 19644 لسنة 2024، جنايات قنا والمقيدة برقم 6159 لسنة 2024 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم الأول حضوريا والمتهمين الثاني والثالث غيابيا بالسجن المؤبد.

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