محافظ قنا يشارك في احتفالية عيد العمال ويشيد بدورهم في بناء الوطن (صور)

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في احتفالية عيد العمال التي نظمتها اللجنة النقابية للعاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن والقرى، بالتعاون مع الاتحاد المحلي لنقابات عمال قنا والأقصر، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

شهد الحفل حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسيد حامد، رئيس اتحاد عمال قنا والأقصر، وأحمد عبد الضاهر، رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والنقابية والعمالية.

استُهلت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمات ألقاها كل من سيد حامد وأحمد عبد الضاهر، عبّرا خلالها عن تقديرهما لكل عامل وعاملة يساهمون بإخلاص في دفع عجلة التنمية وبناء مستقبل الوطن.

وفي كلمته، وجّه المحافظ التهنئة لجميع العمال بمناسبة عيدهم، مشيدًا بعطائهم المستمر وجهودهم الصادقة في دعم مسيرة التنمية، مؤكدًا أن العامل المصري سيظل دائمًا حجر الزاوية في نهضة الوطن وتحقيق إنجازاته على مختلف الأصعدة.

وأشار عبد الحليم، إلى حرص المحافظة على تحسين بيئة العمل وتوفير برامج تدريب وتأهيل مستمرة للعمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي ملف العمال أهمية خاصة، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم كلمته بتوجيه التحية والتقدير لعمال المحافظة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات على أرض قنا لم يكن ليتحقق لولا سواعدهم المخلصة، كما شدد على استمرار دعم الجهاز التنفيذي للعمال والعمل على تذليل العقبات أمامهم لتحقيق المزيد من الإنتاج والتقدم، في ظل الاهتمام المتواصل الذي توليه القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للطبقة العمالية.

وفي ختام الاحتفالية، قام محافظ قنا، بتكريم عدد من العمال المتميزين، تقديرًا لإخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم، مؤكدًا أن هذا التكريم يُعد رسالة شكر لكل يد تعمل بإخلاص من أجل رفعة الوطن.

كما قدم أعضاء اللجنة النقابية درع اللجنة إلى محافظ قنا، تقديرًا لجهوده، وكذلك إلى أحمد عبد الضاهر، عرفانًا بدوره في دعم العمل النقابي على مستوى الجمهورية.

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