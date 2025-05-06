محافظ قنا يترأس اجتماعًا لمتابعة مشروعات التنمية والخدمات العامة

ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماع المجلس التنفيذي، حيث جرى مناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالتنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب أنور يس، مدير إدارة شئون المجالس بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية.

تخصيص عدد من قطع الأراضي

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مشروعات خدمية جديدة، شملت تخصيص 540 مترًا مربعًا بمدينة فرشوط لإقامة وحدة إطفاء، و1000 متر مربع بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص لإقامة محطة صرف صحي، و300 متر مربع بقرية جراجوس لإقامة وحدة إسعاف.

كما تمت الموافقة على تخصيص محطتين لرفع الصرف الصحي بناحية بلاد المال قبلي بقرية القارة، مركز أبوتشت، وذلك في إطار تعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بالمراكز والقرى.

كما ناقش المجلس آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي يبلغ 7000 جنيه شهريًا، إلى جانب تحديد 28 جنيهًا كأجر صافٍ للساعة الواحدة للعاملين بنظام الوقت الجزئي أو الأعمال المؤقتة، وذلك وفقًا لتكليفات وزارة العمل وتوجيهات القيادة السياسية بشأن تحسين ظروف العمل بالقطاع غير الحكومي.

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ الإدارة المركزية للموارد المائية بضرورة إنذار المواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر، تحسبًا لارتفاع منسوب مياه نهر النيل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كافة أشكال التعديات الواقعة على جانبي مجرى النهر.

وشدد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات الخدمية لعقد المجالس التنفيذية على مستوى المراكز والمدن بصفة دورية، كما وجه بسرعة إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة قبل الخامس عشر من مايو الجاري، على أن يضم في عضويته ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف دراسة ومتابعة الخطط التنموية الشاملة لمحافظة قنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.