الثلاثاء 06 مايو 2025
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محافظات

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بقرية الدير في قنا

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بصعق كهربائي خلال عمله داخل قرية الدير مركز قنا، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

تفاصيل الواقعة بقنا

 البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب بصعق كهربائي داخل قرية الدير مركز قنا.

وبعد الفحص تبين مصرع حسام.ب، يبلغ من العمر 30 عامًا، مقيم في قرية الترامسة،  بصعق كهربائي خلال عمله في قرية الدير مركز قنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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