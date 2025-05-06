الثلاثاء 06 مايو 2025
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أخبار مصر

مدبولي يبحث تسهيل دخول الماركات العالمية للسوق المصرية دعمًا لقطاع السياحة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

 في خطوة تستهدف تعزيز قطاع السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية.

 

شارك في الاجتماع عدد من كبار المسئولين، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئات الاقتصادية والرقابية، وممثلين عن البنك المركزي والجمارك، وبحضور عدد من المستثمرين البارزين في القطاع السياحي.

 

وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع اهتمام الدولة بدعم السياحة كأحد محركات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن دخول الماركات العالمية يُعد عاملًا جاذبًا للسياح ورافدًا مهمًا لما يعرف بسياحة التسوق. ولفت إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء مطالب عدد من المستثمرين لتذليل العقبات التي تعترض هذه العملية.

 

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار نتائج أعمال مجموعة العمل المعنية بالملف، والتي خلصت إلى حزمة من التوصيات، من أبرزها دراسة تفعيل نماذج تجارة التجزئة للماركات العالمية، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل العلامات التجارية وتيسير الموافقات اللازمة، إلى جانب الترويج للجهود الحكومية لتسهيل الإفراج الجمركي.

 

من جهته، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه جرى عرض عدد من المبادرات لتقليل الأعباء الضريبية والجمركية على الماركات العالمية، من بينها تفعيل آلية "رد الأعباء الضريبية" للسائحين بالمطارات، مما يسهم في تنشيط سياحة المشتريات.

 

وأعرب المستثمرون الحاضرون عن دعمهم لمقترحات الحكومة، مشيرين إلى أهمية تسريع الإجراءات المتعلقة بالإفراج الجمركي، كما اقترحوا إنشاء مراكز بيع (Outlet) للمساهمة في الحد من استيراد السلع من الخارج بالعملة الصعبة، وتشجيع التسوق المحلي من قبل المواطنين والسياح على حد سواء.

 

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بوضع رؤية تنفيذية متكاملة لتسهيل دخول العلامات التجارية العالمية، مع دراسة إمكانية إعداد "قائمة بيضاء" تشمل الماركات المعتمدة لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تُعزز من مكانة السوق المصرية كمركز إقليمي لتجارة الماركات العالمية.

 

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الاستثمارات الاجنبيه الهيئات الاقتصاديه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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