طلب إحاطة بشأن طاقم البحارة المصريين العالقين بدبي

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لوزير الخارجية، بشأن أزمة إنسانية خطيرة يتعرض لها طاقم من البحارة المصريين العالقين على متن السفينة PETRO 1 التابعة لشركة Petrofleet، بالقرب من ميناء الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ فبراير 2025، دون السماح لهم بالرسو أو الدخول إلى الميناء.

تعطل محركات السفينة

وأوضحت النائبة أن الطاقم المصري المكون من سبعة أفراد يعيش أوضاعًا مأساوية، بعد أن نفدت المؤن تقريبًا، وتعطلت محركات السفينة ومولدات الكهرباء، مما جعل الإبحار أو البقاء الآمن أمرًا مستحيلًا. كما ناشد أفراد الطاقم عبر وسائل التواصل الاجتماعي سرعة التدخل لإنقاذهم، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي دعم من الشركة المالكة أو الوكيل الملاحي، ولا يوجد رد رسمي من السلطات المختصة حول سبب احتجازهم.



رسالة الطاقم للقنصلية العامة المصرية

وجاء في رسالة الطاقم للقنصلية العامة المصرية بدبي أن السفينة أصبحت في حالة غير صالحة للإبحار أو الإعاشة، وأنهم قضوا أربعة أيام متتالية دون كهرباء أو أنوار ملاحية، مما عرض حياتهم لخطر جسيم.



وزارة الخارجية والسفارة المصرية

وطالبت النائبة سناء السعيد بتحرك عاجل من وزارة الخارجية والسفارة المصرية في الإمارات، للتواصل مع الجهات المعنية وتوضيح الموقف القانوني للسفينة، والسماح بإجلاء البحارة المصريين أو دخول السفينة إلى الميناء حفاظًا على أرواحهم وحقوقهم.

أسماء أفراد الطاقم المصري:

1. محمد نبيل عبد المنعم

2. محمود فتحي عبد القادر

3. حسام محمد محمود

4. محمد حسن المتولي

5. ياسر رجب بشير حرب

6. سامح عبد العظيم الدسوقي

7. السيد علي صالح إبراهيم

وأكدت النائبة أن هؤلاء المصريين لا يزالون في عرض البحر، في ظل ظروف نفسية وصحية ومعيشية متدهورة، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاههم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.