تعليق مثير من خالد الجندي على خلاف الأزهر والأوقاف بشأن قانون الفتوى



أثار خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تساؤلات مهمة حول ضوابط التخصص في الفتوى، وآليات اختيار المفتين، مؤكدًا أنه لا يسعى لأي منصب ولكن يناقش القضايا بموضوعية لصالح الشأن الديني العام.

خلاف الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف على قانون إصدار الفتوى الشرعية

وشهدت الأيام الماضية جدلًا واسعًا بشأن قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية داخل مجلس النواب، بعد اعتراض الأزهر الشريف على مشروع القانون بسبب منح أئمة الأوقاف الحق في إصدار الفتوى.



وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء: "هل التخصصات محترمة في الأزهر ولا مش محترمة؟ يعني لو أنت في الأزهر حضرتك دلوقتي، انت تعرف حضرتك إن إحنا في كلية زي كلية الطب في التخصصات الشرعية، يعني زي ما تلاقي دكتور نفساني، وزي ما تلاقي دكتور عظم، وزي ما بتلاقي دكتور جراحة، وزي ما بتلاقي دكتور نِساء... إلى آخره، برضه عندنا تخصصات مختلفة: ده فقه، ده حديث، ده قرآن، ده لغة، ده دعوة، ده فلسفة".

وتساءل: "هل اللي خريج قسم فلسفة له الحق في الإفتاء داخل الأزهر؟ اعتبروه سؤال مشروع، هل لو واحد خريج قسم حديث، هل له الحق في الإفتاء ولا مالوش؟ برضه سؤال مشروع".

وأضاف: "طب لو واحد تخصص قانون؟ طب ده في ناس موجودين أعضاء في مجمع البحوث الإسلامية تخصصهم قانون، مش تخصص مواد شرعية إطلاقًا، أساسًا اللي قانون مدني، واللي قانون تجاري، واللي قانون عام، وعلى عيني وعلى راسي علماؤنا ومشايخنا وحبايبنا، ما بنطعنش في علم حد، لهم كل الاحترام والتقدير، إنما انت على أي أساس أعطيته الحق في الإفتاء؟ عشان هو عضو مجمع البحوث الإسلامية؟ ولا عشان ده تخصصه؟".

خالد الجندي: أنا مش بتاع فتوى، ما بردش على فتوى وما بستقبلش أسئلة على الهواء



وتابع الجندي موضحًا: "على فكرة، بالمناسبة، أنا مش بتاع فتوى، ما بردش على فتوى، وما بستقبلش أسئلة على الهواء، يعني أنا ما ليش مصلحة في الموضوع، رقم اتنين: أنا غير مرحب باختياري في أي لجنة، وأنا أصلًا مش هيختاروني في أي لجنة، يعني أنا راجل محايد وخلاص، الحمد لله، لم يبق من عمري ما يسمح بالطمع في أي منصب".

وأكد قائلًا: "لكن أنا عاوز أناقش المسألة علشان بس ما نخدعش الناس، ويبقى الأمور فيها تضليل، أنا عاوز أسأل: اللي اختار أعضاء الفتوى... طب ما هو دي فتوى، لما تقول إن ده يفتي وده ما يفتيش؟ طب ما دي لوحدها فتوى".

وتابع: "أنا أفهم إنكم تحطوا تنظيم للفتوى، بإن تِدوا تعليمات على كل من يتصدى للإفتاء أو يرد على سؤال: واحد، ألا يخالف القانون، اتنين، أن يذكر مصادره التي قالها في الإفتاء، تلاتة، أن يراعي البعد الاجتماعي".

وأضاف: "إنما أنت لما بتيجي تلزم ناس، تقول هم دول بس اللي هيفتوا؟ طب أنا نفسي أسألكم سؤال: وحدوا الله، قولوا لا إله إلا الله، اللي هيفتوا دول، هيفتوا على مذهب مين؟ حلو السؤال؟ حلو السؤال، ما إحنا عندنا مثلًا الأربع مذاهب المشهورة: المذهب الحنفي، والمذهب المالكي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي، عندك أربع مذاهب، هل بطل التعدد؟ هل انتهى التعدد؟ تعدد الآراء؟".

وقال متسائلًا: "فالشيخ اللي بيفتي، اللي أنتم اخترتوه... لحظة، اللي أنتم اخترتوه للفتوى، هيفتيكم بمذهب مين؟ بمذهب الشافعي؟ ولا مذهب أبو حنيفة؟ ولا مذهب مالك؟ ده انتوا في شغلانة... انتوا هتحطوا نفسكم في وضع صعب".

وأضاف: "ولو انت قلت إن أنا ممنوع من الفتوى، انت هتقدر إزاي تقيم كلامي إنه فتوى ولا مش فتوى؟ يعني لو أنا دلوقتي بنقلك الفقه عن المذاهب الأربعة، وقلت: يا جماعة، الحكم كذا كذا في الموضوع الفلاني حسب مذهب من المذاهب الأربعة، هل دي تعتبر فتوى؟ ولا ما تعتبرش فتوى؟ ده سؤال مهم".





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.