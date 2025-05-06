منى عبد الوهاب تعلن فسخ تعاقدها مع المتحدة

أعلنت الإعلامية منى عبد الوهاب،عن فسخ تعاقدها بشكل رسمي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتوقف برامجها على شاشاتها.

فسخ تعاقد منى عبد الوهاب مع المتحدة

وكتبت منى عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه تم توقيع التخارج وفسخ التعاقد بيني وبين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد عامين من التعاون، أتقدم بخالص الشكر لإدارة الشركة ولكل زملائي متمنية التوفيق للجميع.

وأشارت عبد الوهاب إلى أنها ستعلن قريبًا عن خطوتها المهنية الجديدة، التي وصفتها بأنها ستكون أكثر اتساعًا واختلافًا عما قدمته سابقًا، معربة عن أملها في أن تلبي هذه الخطوة تطلعات جمهورها وتفوق توقعاتهم.

برامج منى عبد الوهاب

وكان أخر برامج الإعلامية منى عبد الوهاب برنامج ع المسرح ، الذي قدمته على شاشة قناة الحياة فى موسم رمضان الماضي.

واستضافت منى خلال حلقات البرنامج الكثير والكثير من نجوم الفن والثقافة والمجتمع، ومنهم دياب وأحمد الفيشاوي ومحمود العسيلي وانتصار ودينا وسلاف فواخرجي وياسمين رئيس وإبراهيم عيسي.

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