الثلاثاء 06 مايو 2025
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محافظات

انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بقنا

اسعاف
اسعاف

انتشلت الإنقاذ النهري جثمان طالب ثانوي غرق خلال الاستحمام في مياه نهر النيل داخل جزيرة الحمودي، مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بغرق طالب خلال الاستحمام في مياه نهر النيل في جزيرة الحمودي التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع أحمد.إ.م، يبلغ من العمر، 16 عامًا. طالب في الصف الأول الثانوي، غرقًا داخل مياه نهر النيل، خلال ذهابه إلى صديقه للمذاكرة معا في جزيرة الحمودي مركز الوقف، شعر بحرارة الجو فقرر الاستحمام في نهر النيل ولقي مصرعه.

تم انتشاله جثمانه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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