الثلاثاء 06 مايو 2025
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مدير تعليم طما بسوهاج يحيل 3 مدارس للتحقيق (صور)

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قام هاني الجيلاني مدير عام إدارة طما التعليمية بمحافظة سوهاج، بزيارة مدارس التل الزوكي الإبتدائية المشتركة والتل الزوكي تعليم اساسي وصديقة الفتيات بالتل الزوكي بمركز طما 

 

وتفقد الجيلاني سير العملية التعليمية بمدرسة التل الزوكي الإبتدائية المشتركة وتم إحالة المدرسة للشؤون القانونية لعدم انضباط سير العملية التعليمية وعدم الانضباط الإدارى، والإهمال والتقصير فى العمل وتردي النظافة داخل الفصول وخارجها وفناء المدرسة ودورات المياه وعدم تواجد مسئول أمن البوابة وعدم تفعيل طابور الصباح وتحية العلم ، وعدم الالتزام بالتقييمات والقرارات الوزارية وعدم تواجد جميع معلمي الحصة بالمدرسة وأمر باستبعادهم عن العمل.

مدير تعليم طما يحيل مدارس التل الزوكي الإبتدائية والتل الزوكي تعليم اساسي وصديقة الفتيات بالتل الزوكي للتحقيق 

وتفقد مدير الإدارة سير العملية التعليمية بمدرسة التل الزوكي تعليم اساسي وتم إحالة المدرسة للشؤون القانونية لعدم انضباط سير العملية التعليمية وعدم الانضباط الإدارى، وعدم الالتزام بالتقييمات والقرارات الوزارية وعدم مطابقة كشوف الدرجات لمستوي الطلاب وعدم تنفيذ برامج علاجية للطلاب ضعاف التحصيل الدراسي وأصحاب الدرجات المنخفضة.

مدرسة صديقة الفتيات بالتل الزوكي بطما مغلقة بالضبة والمفتاح  

وأثناء مرور مدير الإدارة التعليمية بجوار مدرسة صديقة الفتيات بالتل الزوكي بطما، وجد أن المدرسة مغلقة قبل ميعاد نهاية اليوم الدراسي القانوني، وتم إحالة جميع العاملين بالمدرسة للشئون القانونية

وشدد مدير الإدارة على ضرورة الانضباط بالمدارس وأنه لا تهاون مع أى مخالف أو مقصر فى آداء عمله المنوط به وأنه ستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة للعملية التعليمية  وأننا نسعي جميعا لتطوير العمل ورفع مستوي الأداء شكلا ومضمونا بكافة مدارس الإدارة التعليمية ولن نتهاون مع المقصرين.

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