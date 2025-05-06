الثلاثاء 06 مايو 2025
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محافظات

توريد 82 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بسوهاج

صورة ارشيفيه فيتو
صورة ارشيفيه فيتو

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن توريد 82 ألف طن من الأقماح إلى الشون والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن، مؤكدًا على انتظام عمليات التوريد دون أية معوقات.

 توريد 82 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد وصرف مليار جنيه مستحقات للمزارعين 

وأكد المحافظ على جميع الجهات المعنية ضرورة تذليل العقبات أمام المزارعين، مشيرا إلى صرف جميع المستحقات الخاصة بالمزارعين والتي بلغت أكثر من مليار جنيه حتى الآن، مشددا على استمرار المتابعة الميدانية لعمليات الاستلام والفحص الدوري للكميات الواردة وأن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرفة العمليات، تتابع لحظة بلحظة سير عملية التوريد بجميع مواقع التخزين، مشددًا على إحكام الرقابة على تداول ونقل القمح لمنع تسريب أي كميات خارج نطاق المحافظة.

17 موقعًا تخزينيًا لاستقبال القمح المحلي

وأوضح المحافظ أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 192 ألف فدان موزعة على مختلف مراكز المحافظة، لافتًا إلى تجهيز 17 موقعًا تخزينيًا لاستقبال القمح المحلي، وتشكيل لجان ميدانية لاستلام الأقماح والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وأضاف أنه تم تحديد سعر الإردب هذا العام وفقًا لدرجة النقاوة، حيث بلغ 2200 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، وتم تخصيص من 3 إلى 4 خلايا لاستقبال الأقماح المستوردة، بالإضافة إلى رفع السعة التخزينية لصوامع غرب طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن، دعمًا لجهود الدولة في تأمين احتياطي استراتيجي من القمح.

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